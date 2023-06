Chiavari: Giulio Cassinelli, il re della focaccia col formaggio

Il re della focaccia col formaggio abita a Chiavari. Per i profani, si chiama Giulio Cassinelli, ha 87 anni (ne dimostra venti di meno) ma ancora oggi si concede quale ospite d’onore ad eventi (nel vero senso della parola e non di quello abusato) per dare una dimostrazione di come si prepara, inforna e si serve una focaccia col formaggio. Una performance che si conclude sempre, dopo la degustazione di rito da parte dei presenti, più che con gli applausi e i complimenti, con un’espressione di visibile, convinta soddisfazione papillare.

» leggi tutto su www.levantenews.it