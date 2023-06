Chiavari: l’emancipazione femminile nell’ebraismo

La sezione “Spiritualità” del Festival della Parola ha offerto al pubblico, nella Sala Ghio-Schiffini della Società Economica, una lezione di Elena Lea Bartolini De Angeli su “Le donne in cammino nella tradizione ebraica”. Ebrea per parte di madre, Elena Bartolini fa parte del direttivo della Sinagoga Riformata Levh Chadash di Milano; è docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso l’Istituto di Scienze Religiose di Milano, ha al suo attivo un quantità di pubblicazioni, recensioni, voci di Dizionari, dirige la collana “Studi Giudaici per la Casa Editrice”Effatà” e ha curato la rubrica “Judaica” per la rivista “Terrasanta” della Custodia Francescana.

Con un excursus dai secoli precedenti a quella che gli ebrei chiamano era volgare ai giorni nostri, la studiosa ha mostrato con dovizia di esempi come in realtà la donna nel mondo ebraico si sia emancipata molto presto, anche in forza della grande considerazione in cui è tenuta in quanto a contatto con il trascendente (non solo è depositaria della vita ma le sue “regole” la avvicinano perodicamente al sangue, sede della vita). L’uomo è stato tratto dalla polvere – narra la Sacra Scrittura – la donna da materia vivente.

» leggi tutto su www.levantenews.it