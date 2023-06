Con “Lunensia” rivivono i fasti dell’antica Luna. Con l’incursione in spiaggia

“Lunensia”, una due giorni organizzata anche quest’anno per rivivere i fasti dell’antica città di Luna. Così l’Anfiteatro romano e la zona circostante, insieme all’area archeologica sono stati popolati da guerrieri e cittadini romani in abiti conformi a quelli dell’epoca, insieme alle taberne ed i laboratori artigianali dell’antica colonia. Un’occasione per assistere alle sfilate in costume ed ai combattimenti fra i gladiatori e i soldati romani dei gruppi di rievocatori: Legio III consolare (che ha invaso le spiagge di Marinella), Legio IV consolare, Arcieri cretesi Terra Taurina, ASD Furor, Ligures Celeberrimi. L’evento si è svolto presso l’anfiteatro con l’accampamento delle truppe e le botteghe artigianali. Non sono mancate le visite guidate con l’archeologo all’antica città di Luni, corteo storico dall’anfiteatro all’area archeologica. La due giorni si chiuderà con lo spettacolo teatrale Aulularia alle ore 18.00 presso l’anfiteatro, a cura del gruppo teatrale Anonymous.

