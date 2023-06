Dopo 25 anni nasce un bebé, grande festa nel borgo popolato di anziani

Dopo oltre un quarto di secolo la cicogna torna a Busatica, frazione di Mulazzo in Lunigiana, dove vivono per lo più anziani: è infatti nato Ludovico, un bel maschietto di quasi 4 chili. Un lieto evento e un segno di speranza per il piccolo borgo popolato da una ventina di abitanti, per lo più anziani. A darne notizia è stato il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa. Al settimo cielo il papà, Filippo Sica, 31 anni, titolare della agriturismo Cà di Rossi- specialità panigacci, e mamma Lucia 30 anni. “Benvenuto a Ludovico – scrive il primo cittadino sui social – per la gioia dei genitori Filippo e Lucia, dei nonni e di tutti noi. Questa cicogna che aspettavamo ritrova il suo nido nel paese di Busatica dopo un po’ di anni. Felicitazioni. Viva la vida!”. Benvenuto al piccolo e auguri alla famiglia anche dalla nostra redazione.

