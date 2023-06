Arriva Seafuture e cambia la viabilità e la sosta intorno all’area dell’Arsenale, sede della manifestazione. A partire da lunedì 5 fino al prossimo 9 giugno sarà vietato il transito e la fermata (eccetto per i veicoli degli espositori in possesso di pass) nel controviale lato mare di Viale Fieschi nel tratto compreso tra Via dei Pioppi e l’entrata monumentale dello stadio “A. Picco”. Sempre a decorrere da domani, lunedì 5, dalle 8 alle 20 (fino al giorno 8 giugno) sarà vietata la fermata in Piazza Chiodo, nel tratto compreso tra Via Faà di Bruno e Via Chiodo, lato portici. Divieto di fermata nell’intera area parcheggio di Piazza Chiodo, settore mare, settore centrale, settore monte oltreché nel controviale lato mare di Viale Fieschi nel tratto compreso tra Porta Pegazzano e Porta Ospedale, ambo i lati. Infine divieto di fermata in Viale Amendola, nel tratto compreso tra Porta Principale Arsenale M.M. e Rotatoria Oriana, lato mare.

L’articolo Ecco Seafuture, la mappa dei divieti. Attenzione a Piazza Chiodo, Viale Amendola e Viale Fieschi proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com