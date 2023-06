Il Bari degli spezzini si gioca la serie A contro il Cagliari

E’ il Cagliari la seconda finalista dei play off di serie B. I sardi hanno pareggiato ieri sera per 0-0 contro il Parma, passando il turno in virtù della vittoria per 3-2 dell’andata. In finale c’è il Bari ad attendere, già qualificato grazie alla rete dello spezzino Leonardo Benedetti nella semifinale di ritorno, che ha pareggiato l’1-0 subito dal Sud Tirol al Druso. Ottimo il primo campionato cadetto nella storia del club altoatesino.

Nel Bari è forte la colonia spezzina. Oltre a Benedetti gioca infatti anche Gregorio Morachioli, altro spezzino doc e prodotto del settore giovanile bianco. Il secondo di mister Mignani è poi Simone Vergassola, che con il tecnico aveva già lavorato a Siena e Modena. Responsabile comunicazione è Leonar Pinto, per quasi dieci anni nello stesso ruolo allo Spezia durante l’era Volpi.

