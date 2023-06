Incidente stradale all’incrocio tra Viale Italia e Piazza Dante Alighieri: tre feriti

Incidente stradale tra uno scooter e una moto all’incrocio tra Viale Italia e Piazza Dante Alighieri poco dopo le 16. Il bilancio è di due feriti trasportati in ospedale dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e dalla Croce bianca di Santo Stefano Magra. Stando a quando si apprende i due mezzi sarebbero entrati in collisione al centro dell’incrocio ma la dinamica completa sarà ricostruita dalla Polizia stradale. A finire in ospedale una giovane donna, che viaggiava in sella allo scooter, il motociclista e la passeggera. Tutti e tre sono stati trasferiti in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia.

