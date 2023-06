Ju Jitsu, una giornata intensa presso la sede regionale Csen di Arenzano

Arenzano. Sabato 3 giugno, presso la sede regionale Csen di formazione ed esami sita nella palestra New California Club ssd di Arenzano, si è riunita la Commissione tecnica regionale del settore Ju Jitsu per esaminare i candidati agli esami per Dan e per la nomina di cariche provinciali del settore.

Alla presenza del Commissario regionale Csen della Liguria Roberto Romano, il responsabile ligure del settore Ju Jitsu, M° Davide Adami, coadiuvato dai neo nominati responsabili provinciali M° Michele Cidale per La Spezia neo eletto, M° Giuseppe Famiani per Genova neo eletto e M° Simone Franzino per Savona, hanno sottoposto, insieme alla M° Rita Tana, responsabile regionale per il settore Ne Waza e Brazilian Ju Jitsu, i candidati ai prescritti esami per i passaggi di grado.

» leggi tutto su www.genova24.it