Lavagna: sabato e venerdì giorni di fuoco, oltre 110 casi trattati dal 118

Venerdì 2, Festa della Repubblica, al 118 di Lavagna sono state inoltrate 53 richieste di soccorso, sabato 3 sono aumentate a 59. Un ponte da tutto esaurito con la popolazione che raddoppia, ma a fronteggiare l’emergenza è sempre lo stesso numero di specialisti. Si grida evviva evviva per gli incassi derivanti al settore turistico, ma si ignora ad esempio, l’insufficienza della rete stradale.

In due giorni trenta richieste per traumi: dall’anziano che cade in casa alla donna morta nelle gallerie di Moneglia. Poi ci sono le crisi cardiopatiche (17), quelle respiratorie (10) e neurologiche (13). in totale quaranta casi in due giorni, spesso di assoluta gravità ed indicati in codice rosso per cui non c’è un minuto da perdere per predisporre il soccorso e l’immediato ricovero in ospedale.

» leggi tutto su www.levantenews.it