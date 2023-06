Monterosso, una piazza per Tina Anselmi

Ieri, presso la meravigliosa cornice di Monterosso al Mare, si è tenuta con grande entusiasmo e partecipazione l’inaugurazione di Piazza Tina Anselmi – Madre della Repubblica. L’evento è stato un momento di celebrazione per la comunità locale e ha segnato un importante passo verso la realizzazione di un cambiamento concreto e verso un futuro di uguaglianza e giustizia. Il sindaco Emanuele Moggia, durante la cerimonia, ha trasmesso un messaggio di speranza e fiducia ai presenti: «Quando un giorno passerete da questa piazza con i vostri figli o nipoti, saprete che è possibile realizzare un cambiamento concreto e che vi siete resi partecipi di un progetto che, attraverso le radici della nostra storia, ha gettato un ponte verso il futuro.» Il Sindaco ha quindi passato il testimone ai veri protagonisti dell’iniziativa: i bambini, che con la loro determinazione hanno promosso questa iniziativa straordinaria.

L’inaugurazione è stata caratterizzata dalla presentazione del libro “Storia di una passione politica” curato dalla biografa Anna Vinci. Durante l’evento, la Vinci ha saputo deliziarci con racconti appassionanti sulla figura di Tina Anselmi, descrivendola come una persona coraggiosa, bella e irriverente. Questo momento di conoscenza e approfondimento ha arricchito ulteriormente il valore simbolico della piazza dedicata a questa importante figura storica. Un percorso iniziato nel 2015 con una provocazione mossa dall’amministrazione comunale di Monterosso al Mare: “i giovani monterossini non si possono licenziare dalla terza media se prima non hanno completato un ciclo di educazione civica”. Da allora, sono stati svolti numerosi percorsi educativi e formativi nelle scuole medie e elementari, coinvolgendo attivamente gli studenti nella promozione di valori di cittadinanza attiva e parità di genere.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com