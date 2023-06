Sampiedarena, rapina un coetaneo di una collanina in discoteca: fermato dalla vittima e dal buttafuori: 21enne arrestato dalla polizia

Genova. Nella sala piena di gente ha visto un giovane con indosso una collanina d’oro e gliel’ha strappata dal collo cercando di fuggire. La vittima però non si è persa d’animo e con l’aiuto di uno degli uomini della sicurezza del locale ha raggiunto il rapinatore e lo ha bloccato in attesa delle volanti.

E’ successo questa notte all’interno di una discoteca di Sampierdarena. Il giovane, nel frattempo però aveva lanciato via la collanina.

All’arrivo dei poliziotti dell’Upg si è però mostrato aggressivo cercando di aggredire di agenti che hanno dovuto ricorrere allo spray al peperoncino per bloccarlo. Portato in Questura per essere identificato, il giovane, un 21enne equadoriano, è stato arrestato per resistenza.

