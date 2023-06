Scherma: Rebecca Falcini si aggiudica il Trofeo Nazionale Under 14

Riccione. Rebecca Falcini (Chiavari Scherma) ha conquistato la vittoria nel Trofeo Nazionale Under 14 “Grand Prix Kinder Joy of Moving”, risultando prima in classifica nella spada femminine categoria Bambine (classe 2012) dopo le due prove individuali, avendo ottenuto l’oro nella prima prova di Ravenna e l’argento nella seconda prova di Vercelli. Rebecca è stata premiata a Riccione nel corso del recente Gran Premio Giovanissimi.

Podio anche per Sebastiano Bruno (Club Scherma Rapallo), che conquista il bronzo nella classifica finale del fioretto maschile categoria Giovanissimi (classe 2011, secondo nella prima e terzo nella seconda prova), e per Olivia Baroffio (Club Scherma Rapallo), terza nel fioretto femminile categoria Giovanissime (quindicesima nella prima e seconda nella seconda prova).

