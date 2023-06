“Sottopassi della ferrovia in viale Che Guevara ad Albenga trasformati in dormitori”: denuncia di Tomatis (Fdi)

Albenga. “Bonificare i sottopassaggi ferroviari di via Che Guevara ad Albenga è un’operazione che non può essere rinviata visto che si apre la stagione balneare con i turisti che raggiungeranno la Riviera e la nostra città”. Ad affermarlo è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia, autore di un sopralluogo dopo “diverse segnalazioni da parte dei cittadini”.

“Proprio lungo la strada che costeggia la ferrovia tra Albenga e Ceriale i sottopassaggi della linea Fs sono stati trasformati in dormitori abusivi per lo più occupati da spacciatori e balordi, – ha sottolineato. – Le foto, purtroppo, offrono un’immagine decisamente indecorosa di una città che ambisce a diventare una perla del turismo del Ponente Ligure. Tra materassi, coperte, ci sono anche rifiuti di ogni genere che con le onde potrebbero essere trascinati in mare”.

