Tutti dipendiamo da lei: ‘aqua’ protagonista della Giornata mondiale dell’ambiente

Il Club Soroptimist della Spezia, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, organizza una conferenza dal titolo “AQUA”, che si svolgerà lunedì 5 giugno 2023 alle ore 17,30 all’Auditorium della Autorità di Sistema Portuale, in Via del Molo 1, alla Spezia. Già la scelta del titolo, che utilizza il termine latino dell’acqua, riporta all’importanza che già nell’antico passato è stata riconosciuta a questo elemento vitale.

L’acqua, infatti, è la risorsa essenziale per l’esistenza stessa del nostro pianeta e della vita di tutti gli esseri viventi che lo popolano, non solo per l’uomo e per gli animali, ma per il mondo vegetale e la conservazione delle condizioni ambientali che possono garantire il futuro della Terra. Senza acqua non c’è vita! E furono proprio gli antichi Romani a capire che il valore dell’acqua è inestimabile e che un bene così prezioso va salvaguardato, garantendone un utilizzo adeguato.

