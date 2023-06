Val di Vara: firmata convenzione per sentieri, cultura e sport nel verde

Dal’Associazione “Mangia Trekking”

Il giorno martedì 30 maggio 2023, nella sede del Comune di Pieve di Zignago, il Sindaco Simone Sivori ed il Presidente del Mangia Trekking, Giuliano Guerri, hanno firmato una Convenzione per la valorizzazione della rete sentieristica fino all’Alta Via dei Monti Liguri del territorio. Tra le premesse che promuovono le collaborazioni tra gli Enti Pubblici e le loro Associazioni, l’Aministrazione Comunale nel documento ha inoltre sottolineato il carattere di utilità sociale, lo scopo di promuovere l’attività sportiva in particolar modo quella di Alpinismo Lento, far conoscere la Val di Vara e valorizzare alcuni antichi sentieri da parte di Mangia Trekking.

» leggi tutto su www.levantenews.it