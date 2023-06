Zoet 6 – Non intuisce la traiettoria del cross che lo beffa, intuisce invece il rigore ma non basta per metterlo fuori dalla porta.

Wisniewski 6 – Chissà se sarebbe riuscito lui a fermare El Shaarawy se Amian non lo avesse trattenuto. Altra partita di valore.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com