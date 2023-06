Albenga, dalla Fionda di Legno oltre 8000 euro per la Romagna

Ad Albenga sono ancora nell’aria l’allegria e il buonumore portati da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che, poco più di una settimana fa, hanno ricevuto il Premio Fionda di Legno 2023 dalle mani di Antonio Ricci e dei Fieui di Caruggi. Un teatro Ambra completamente esaurito ha accolto con grande entusiasmo i due personaggi simbolo da tanti anni di Striscia la Notizia, e si è divertito alle loro esilaranti battute e al racconto di tanti aneddoti simpatici e curiosi. Ma – come avevano promesso i Fieui di caruggi – la Fionda 2023 non è stata solo spensieratezza e buonumore, ma anche e soprattutto solidarietà.

E così, oltre alla ammirevole beneficenza che i due premiati, Greggio ed Iacchetti, fanno spesso lontano dai riflettori, ecco che le offerte raccolte in occasione del Premio sono pronte a partire per la Romagna devastata dall’alluvione. “Solitamente – precisano i Fieui – la somma raccolta si aggira intorno ai 5.000 euro, ma questa volta la generosità della nostra gente ha permesso di superare gli 8.000 euro”. Sono stati infatti raccolti ben 8.175 euro destinati per decisione dei due premiati, in accordo con Antonio Ricci e i Fieui di caruggi, alla Romagna vittima dell’alluvione.

