Arsenale, i sindacati: “La Spezia merita ruolo di centralità internazionale. Occorre un tavolo di confronto tra politica locale e nazionale”

“Vogliamo anzitutto rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti coloro i quali hanno partecipato al presidio di questa mattina mettendo a disposizione, ancora una volta, il proprio tempo personale e la loro voglia, forte e non mitigata dalle delusioni del tempo, di provare ancora a cambiare qualcosa. E ancora una volta eravamo presenti per questa base navale di cui forse siamo rimasti gli ultimi sostenitori leali. Una base che tanto ha dato, che tanto ha condizionato la città, nello sviluppo economico, nella viabilità, nell’industria, una base che è cresciuta insieme alla nostra città, che si è presa cura di più generazioni, una base che non è accettabile che non abbia un ruolo centrale e certo per il suo futuro e per il suo personale negli investimenti di cui stanno discutendo il progetto”. Lo affermano in una nota congiunta i sindacalisti Emanuele Bernardini (Fp Cgil), Carlo Pietrelli (Cisl Fp), Andrea Canali (Uil Pa) e Christian Palladino (Flp Difesa) commentando il presidio dei lavoratori che si è svolto questa mattina di fronte all’ingresso principale dell’arsenale, all’interno del quale era presente, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite dell’ottava edizione di SeaFuture.

“La nostra base è culla di esperienze manovali inestimabili – proseguono le sigle – ma è anche portatrice di novità al passo con le nuove sfide, non bisogna infatti dimenticare le unicità di cui siamo parte, si pensi ad esempio al Centro di supporto e sperimentazione navale o al Comsubin o al Balipedio, fiori all’occhiello della Marina militare, che devono essere inseriti in una taratura internazionale insieme e non dietro a Fincantieri Leonardo e Mbda. La Spezia può e deve essere candidata per questo ruolo di centralità internazionale. Perché non ci spaventa l’industria privata, ma a patto che questa si sviluppi in sinergia con la base navale e sotto l’egida della garanzia pubblica, per investimenti da e per il nostro territorio, per il nostro personale”.

Le organizzazioni sindacali vogliono dare il loro contributo “a nome di tutti i lavoratori chiedendo a gran voce l’istituzione di un tavolo territoriale ad hoc insieme alle autorità politiche territoriali e nazionali per lavorare ad un futuro che non ci veda come fanalino di coda ma come protagonisti per la sua costruzione all’unisono verso la stessa direzione”.

L’articolo Riforma porti, Rixi: “Avviato iter per linee e obiettivi della legge delega” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com