Gavirate strizza l’occhio agli emergenti equipaggi liguri in occasione dei campionati italiani Assoluti, Pesi Leggeri e Under 19.

Il Rowing Club Genovese festeggia l’argento nel doppio Pesi Leggeri con Ermanno Virgilio e Tommaso Rossi e il bronzo di Martina Fanfani nel singolo Under 17 e nel 4 con Under 19 ancora con Martina Fanfani, Giada Bucci, Mirna Aquilino ed Elisa Pecorella (tim. Lorenzo Scaffi). Ottima riconferma per la Fanfani, due volte sul podio in questa competizione.

