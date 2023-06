Carabinieri: l’Arma compie 209 anni; la solenne celebrazione

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Alle 18,30 del 5 giugno, all’interno della cornice della caserma “Vittorio Veneto” sede del Comando Legione Carabinieri “Liguria”, i Carabinieri sono tornati a festeggiare l’annuale di fondazione dell’Istituzione, il 209°.

Alla presenza di numerose Autorità civili, religiose e militari, tra cui il Prefetto di Genova ed il Cardinale Angelo Bagnasco, il Comandante della Legione, Generale di Divisione Maurizio Ferla, ha passato in rassegna lo schieramento – nel cui ambito era inserita anche la Bandiera di Guerra del 2° Battaglione CC “Liguria” – nonché i medaglieri delle associazioni patriottiche, combattentistiche e d’Arma, le bandiere delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) ed il Medagliere dell’Istituto Nastro Azzurro, nonché il Gonfalone della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile, e quello della Città di Genova decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Quest’anno, il Battaglione di formazione era composto da una rappresentanza dei vari reparti della Benemerita presenti in Liguria: militari nella storica grande uniforme speciale, i Carabinieri del 2° Battaglione e delle specialità navale, forestale, elicotteristi, cinofili e del pronto intervento radiomobile, di operatori dell’aliquota di primo intervento (API) con armamento e mezzi speciali, nonché della capacità artificieri-antisabotaggio.

Con la loro affettuosa presenza ha partecipato alla celebrazione anche il personale, non più in servizio attivo, dell’ANC in uniforme sociale e per l’attività di protezione civile.

Dopo la lettura del messaggio del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale Ferla ha evidenziato come l’Arma viva tra la gente, condividendone le apprensioni e cogliendone anche i desideri più positivi e ha ringraziato carabinieri di ogni ordine e grado della Legione Carabinieri “Liguria”, della specialità Forestale, dell’organizzazione mobile e speciale per il lavoro svolto con dedizione, spirito di

sacrificio e competenza professionale in un contesto, nazionale ed internazionale, in Legione Carabinieri Liguria Comando Provinciale di Genova rapida evoluzione con nuove sfide da affrontare in qualsiasi ambito di competenza funzionale, dalla prevenzione al contrasto di ogni forma di crimine, al fine di garantire alle comunità livelli di sicurezza sempre maggiori riferendosi alla sicurezza percepita da ogni singolo cittadino e non a quella deducibile dalla statistica i cui risultati sono di certo indicativi per orientare gli sforzi, ma non possono essere ritenuti esaustivi. Gli obiettivi conseguiti sono di certo soddisfacenti grazie all’opera di guida e coordinamento di S.E. il Prefetto di Genova e del Procuratore Capo della Repubblica ed in virtu’ dell’unità di intenti che anima tutte le forze di polizia ed i relativi responsabili, oggi qui presenti, che

saluto con fraterno affetto.

A seguire, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a Carabinieri di vario ordine e grado distintisi in significative operazioni di servizio per il contrasto ai reati contro il patrimonio, al traffico di sostanze stupefacenti, nonché in meritorie azioni in soccorso di persone in pericolo di vita. Tre giovani figli di Carabinieri, in chiusura, sono stati premiati per meriti scolastici.

» leggi tutto su www.levantenews.it