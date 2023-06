Sabato 10 giugno a Casarza Ligure, nell’ambito del Festival Letterario “Umberto Fracchia”, in località Bargone il Gruppo Caronte in collaborazione con l’amministrazione comunale presenterà “Flower Power, omaggio ai grandi Festival del rock”. Brani di: Cocker; Baez; Hendrix; Santana; The Who; The Doors e altri… Arrangiamenti originali per violino, violoncello, arpa, pianoforte e voce rock. Info: 348 2257382 – www.gruppocaronte.info

Itinerari estate 2023

