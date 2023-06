Celle, il cantiere delle polemiche sull’Aurelia si trasforma in “posteggio esclusivo”

Celle Ligure. Il cantiere sul rio Santa Brigida riesce a far parlare di sé, anche quando lo stanno smantellando. Giorni di lavoro frenetico per rimuovere quello che, per anni, ha costituito un problema per la viabilità, ed ecco che, lungo la parte di strada da restituire al traffico appena liberata da transenne, macchinari e riasfaltata, tra i delineatori stradali che delimitano il tratto, spunta una vettura.

In un posto, la cui destinazione non è certamente quella di posteggio e si viene sanzionati. Qualcuno, insomma, ha avuto un’idea e, nel caos del ponte del 2 giugno, carenza di parcheggi da tutto esaurito, lo ha improvvisato vicino al centro. Sabato sera, pieno di gente, non si trova un buco dove lasciare la vettura. Ma non per tutti. Chi transitava sull’Aurelia

» leggi tutto su www.ivg.it