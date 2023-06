Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

I soggetti interessati ad intraprendere l’attività di centro estivo per l’infanzia e per l’adolescenza (0-17 anni), all’interno del territorio comunale, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) come previsto dall’articolo 19 comma 3 della legge regionale n.9 dell’11 maggio 2017, “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”.

