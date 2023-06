Chiavari: Concorso “Grazia Criscione”, premiati i vincitori

Per la sezione Il FuoriFestival questo pomeriggo all’Auditorium San Francesco si è svolta la premiazione del Concorso di poesia intitolato a “Grazia Criscione” cui hanno partecipato gli studenti della Scuola Media Statale “G.B. Della Torre”. Sono stati premiati il primo e il secondo testo per le classi prime, seconde e terze ma essendoci stati due ex aequo, i premiati sono stati otto: la generosità del signor Giuseppe Scrofani, vedovo della professoressa Criscione, ha consentito di ampliare la rosa di coloro che si sono cimentate sul tema dell’amicizia.

» leggi tutto su www.levantenews.it