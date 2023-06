Chiavari: conferenza su manipolazione e violenza mentale sulle donne

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Donne e percorsi, teniamoci per mano” è il nome della manifestazione organizzata dall’associazione Teatri di Levante in collaborazione con il Comune di Chiavari, ente capofila del progetto, con il patrocinio di Regione Liguria, che prenderà il via domani, martedì 6 giugno alle ore 17.15 presso il salone di Palazzo Rocca con la conferenza “Siamo Tutte Roberta”. Filo conduttore dell’edizione 2023 il tema della manipolazione e della violenza sulle donne. All’incontro, moderato dalla giornalista Silvia Neonato, parteciperanno la psicologa Lorita Tinelli, Rita Repetto, sorella di Roberta, e Carmen Falcone ideatrice e direttrice artistica dell’iniziativa. Mercoledì 7 giugno l’intervento verrà replicato nella sala trasparenza di Regione Liguria con il contributo della criminologa Roberta Bruzzone.

