Chiavari: Festival della Parola: “Pronti a un incontro coi ragazzi della comunità Lgbtq+”

Enrica Corsi, co-organizzatrice del Festival della Parola, traccia un bilancio di queste quattro giornate, tra mostre, concerti, talk, presentazioni, conferenze, dibattiti, incontri l’ultimo dei quali, quello di ieri sera tra l’ex senatore Simone Pillon e il cantautore Ivan Cattaneo ha suscitato non poco rumore. Andando all’indietro il Festival della Parola nasce nel lontano 2014, da un’idea di Helena Molinari, l’altra organizzatrice, poi messa in pratica da Le Musae Novae che ha sviluppato la produzione dell’evento, perfezionando e cercando di migliorare ogni anno il risultato. Raggiungere la decima edizione non è un traguardo scontato per un festival culturale i cui contenuti non siano influenzati in niente dai politici e dalle amministrazioni locali, come invece sottolinea Corsi è sempre avvenuto per il Festival della Parola.

Un bilancio complessivo di questa decima edizione? “Molto buono; siamo tornati ad avere numeri alti di presenze, pre-pandemia (compreso il FuoriFestival) e tanti eventi in locali commerciali e negli spazi antistanti (La Cereria, Piccolo Bar, Pasticceria Coppello) quali mostre fotografiche, eventi musicali. C’è stata l’adesione della città, tra associazioni culturali e associazioni di categoria. Sono arrivati tanti turisti che conoscevano già il Festival o che lo hanno trovato: da una visita guidata alla presentazione di un libro allo spettacolo alla sera avevano la giornata completa, complice il ponte del 2 giugno. Abbiamo iniziato ad andare in periferia col Museo Andreatta a Caperana. Sarebbe bello continuare il prossimo anno, magari con degli spettacoli, coinvolgendo le associazioni che conoscono il territorio e gli abitanti della zona, perché affinché un evento funzioni ci vuole il coinvolgimento delle persone”.

