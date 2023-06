Chiavari: “I risultati di Sestri, il depuratore di Chiavari, lo striscione di Regeni”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria

Ciao,

è passata una settimana dai ballottaggi in Liguria che ci hanno visto perdere sia a Ventimiglia sia soprattutto a Sestri Levante. C’è un vento di destra che attraversa il nostro Paese e la nostra regione. Un vento molto forte che ci impone riflessioni radicali su come ripartire. A Sestri Levante dopo trent’anni di amministrazione di centrosinistra, i cittadini in maniera netta e senza appello al ballottaggio hanno scelto di cambiare. Ora dovremo riflettere sugli errori, sui limiti, sulle responsabilità, ma voglio ringraziare prima di tutto Marcello Massucco, che si è speso con generosità straordinaria in questa campagna, mettendosi a disposizione della sua comunità con passione e competenza, e costruendo una squadra rinnovata da cui ripartire, con umiltà e determinazione.

