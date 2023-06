Chiavari: stadio, il sindaco Messuti ha incontrato il presidente di Virtus Entella Gozzi

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Campo sportivo Comunale. Questa mattina, a Palazzo Bianco, il sindaco Federico Messuti ha incontrato il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi.

“Abbiamo avuto modo di confrontarci e discutere della gestione del campo sportivo di via Gastaldi. Come ho già detto, allo stato attuale la squadra continuerà a disputare le partite nello stadio – afferma il primo cittadino – Ho ascoltato le necessità della società palesate dal presidente Gozzi e affrontato con lui i principali aspetti legati alla concessione, ovvero la durata, il canone da corrispondere e i lavori da effettuare sull’impianto. Il Comune farà le opportune valutazioni, come del resto la società sportiva”.

