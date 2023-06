Digitalizzazione delle imprese, corso con Confcommercio La Spezia

Confcommercio La Spezia investe sulla digitalizzazione delle imprese e punta a creare un ecosistema digitale per l’innovazione. Il progetto prende il nome di EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione) ed è il Digital Innovation Hub di Confcommercio-Imprese per l’Italia, riconosciuto e accreditato dal Piano Nazionale Impresa 4.0. E’ il naturale punto di riferimento per l’intera Confederazione sul tema dell’Innovazione digitale e costituisce la porta d’accesso per le imprese alla Trasformazione Digitale: la sua fitta rete di Sportelli Innovazione offre servizi innovativi su tutto il territorio nazionale. Anche nella provincia spezzina è presente uno sportello innovazione a cui è possibile rivolgersi per ricevere supporto e aiuto nella trasformazione digitale della propria impresa. Edi supporta le imprese di commercio, turismo, servizi, trasporti, professioni, logistica, terziario avanzato.

L’offerta di Edi si espande anche alla formazione delle imprese con webinar online gratuiti, il prossimo incontro si svolgerà Mercoledì 14 giugno alle ore 14.30. Il tema sarà del corso sarà il customer service online, un elemento strategico fondamentale per il business, perché aiuta i clienti a risolvere dubbi o problemi prima, durante e dopo l’acquisto. Il docente e relatore Mauro Lupi, Strategy Director Alessandria Comunicazione, spiegherà ai partecipanti come impostare e gestire il Customer Service sui canali online e come integrarlo con gli altri strumenti di supporto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com