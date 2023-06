Emergenza cinghiali in città, Bucci chiede aiuto al Governo: “Io faccio quello che posso”

Genova. “È un problema molto serio per cui io posso fare quello che posso. Nel 2017 abbiamo fatto un’ordinanza specifica che è stata impugnata dagli ambientalisti e il Tar ha dato ragione a loro. Ci aspettiamo qualcosa dal governo centrale che ci dica come possiamo sistemare la questione”.

Lo ha detto oggi il sindaco Marco Bucci a proposito dell’emergenza cinghiali che si aggrava di giorno in giorno in città. Ultimo episodio quello di una donna di 58 anni aggredita in piazza Palermo, a pochi metri dal mare, e ricoverata al San Martino per una “vasta ferita alla gamba”. Negli ultimi giorni si erano registrati altri due incidenti stradali (di cui uno raccontato dal diretto interessato a Genova24) e un’altra aggressione nella zona di Sturla.

