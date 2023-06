Fotovoltaico, colonnine di ricarica elettrica e smart grid: AdPS pubblica manifestazione di interesse per 7 progetti “green”

Savona. L’Autorità di Sistema Portuale pone le basi per la creazione della prima comunità energetica portuale completamente autonoma. Con la pubblicazione di 7 avvisi di manifestazione d’interesse per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, colonne di ricarica per veicoli elettrici e una rete “smart grid” con una stazione per l’accumulo di energia elettrica, si avvia il percorso verso un porto ad impatto zero.

Tutti i progetti rientrano nel piano di interventi “Green Ports PNRR” finanziati dall’ex Ministero della Transizione Ecologica nel 2022 con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo delle fonti fossili e delle emissioni di CO2.

