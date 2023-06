Genova medievale svelata nella Loggia di Banchi: a giugno visite guidate, obiettivo apertura nel 2024

Genova. Un sito archeologico straordinario nel cuore del centro storico di Genova, con diversi secoli di storia stratificati in un solo luogo, in quello che in futuro dovrebbe diventare un hub di accesso alla rete dei musei cittadini. Sono terminati i lavori di scavo e restauro nella Loggia di Banchi, finanziati dal ministero della Cultura e dalla Compagnia di San Paolo dopo il ritrovamento di importanti resti medievali sotto la pavimentazione cinquecentesca. Un “incidente di percorso” durante i lavori per il Museo della Città destinato a trasformarsi in una risorsa culturale di grande valore: già in questo e nel prossimo weekend saranno organizzate visite guidate, mentre l’obiettivo per l’apertura al pubblico dell’intero complesso resta la fine del 2024.

“Appena avremo l’ok per poter cominciare i lavori, nel giro di un anno e mezzo, 15 mesi finiamo tutto“, assicura il sindaco Marco Bucci, oggi in sopralluogo. Il progetto, elaborato da un pool di studi di architettura guidato da Migliore+Servetto in partnership con Go-Up, prevede che i reperti portati alla luce siano completamente visibili e lasciati a cielo aperto. Solo una piccola parte sarà coperta con materiale trasparente per consentire di creare un camminamento.

» leggi tutto su www.genova24.it