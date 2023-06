Gyasi si becca il giallo a partita finita e salterà lo spareggio

Non solo Kelvin Amian, anche Emmanuel Gyasi sarà squalificato per lo spareggio salvezza contro il Verona. Il capitano aquilotto si è inopinatamente fatto ammonire al termine di Roma-Spezia, pare per proteste, da diffidato e quindi non sarà della partita.

Un problema non da poco per Semplici, visto che Gyasi era la prima alternativa ad Amian per la fascia destra. Holm tornerà infatti a disposizione solo ad estate inoltrata. Tra i calciatori di ruolo rimane il solo Ferrer, che non gioca una partita intera però da mesi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com