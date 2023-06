Il ritorno delle arnie colorate di Coopservice, il PTE e la battaglia decisiva per salvare la biodiversità

L’ultima ecatombe di api (tra quelle rivelate)

La notizia è di qualche giorno fa. A Montegrotto Terme due aziende apicole hanno denunciato una moria di api nei campi di colza: almeno 100mila nell’ultimo mese. Un’autentica strage che secondo le analisi dell’azienda sanitaria locale è stata provocata dall’uso di un insetticida particolarmente efficace nel combattere la cimice asiatica, uno dei nuovi nemici delle coltivazioni portato in dote dal cambiamento climatico. Eppure, utilizzando un principio attivo altamente tossico per gli artropodi, le istruzioni d’uso del prodotto in questione riportavano chiaramente che “per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non va applicato alle colture al momento della fioritura”. Prescrizione primaverile che evidentemente chi coltiva i campi non ha seguito.

Gli insetti impollinatori sono indispensabili alla biodiversità

Non si tratta però purtroppo di un caso isolato. Per un episodio venuto alla luce, infatti, ve ne sono innumerevoli altri che passano sotto silenzio, considerato che l’allarme sullo stato di salute delle api è ormai da tempo sotto la lente di diverse agenzie internazionali. Già nel 2015 l’annuale rapporto IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) affermava che quasi il 10% delle api era a rischio e circa il 5% di esse è probabilmente già in via di estinzione. Questione non di poco conto in quanto si dà il caso che gli insetti impollinatori siano una irrinunciabile componente di uno dei più potenti antidoti contro il cambiamento climatico: la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

La profezia di Einstein: no api, no vita

Le api, in particolare, sono i principali agenti impollinatori del pianeta: trasferendo il polline dalla parte maschile a quella femminile dei fiori permettono la fecondazione e quindi la riproduzione delle piante. E ciò è tanto vero che è stato calcolato che oltre il 75% delle colture alimentari che producono il 90% del cibo mondiale dipendono, per resa e qualità, dall’impollinazione garantita dalle api e da altri impollinatori. Mentre un terzo della produzione alimentare mondiale dipende direttamente dalle api. Si capisce allora il senso della celebre profezia di Albert Einstein secondo cui “se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’umanità non resterebbero che quattro anni di vita; niente più api, niente più impollinazione, niente piante, niente alberi, niente esseri umani”.

Il riconoscimento del mondo per le api: il World Bee Day

Creare problemi alla vita delle api significa dunque minacciare la biodiversità, e conseguentemente la vita sulla terra. “Quando la biodiversità ha un problema, l’umanità ha un problema”, si legge nella documentazione della Convention on biological diversity dell’Onu e lo stato di salute del prezioso invertebrato ne fornisce un importantissimo indicatore. Talmente importante da spingere le Nazioni Unite a varare il World Bee Day, la Giornata mondiale delle api che si celebra ogni anno il 20 maggio. E a motivare un’azienda che fa della sostenibilità una componente irrinunciabile della propria identità e del proprio purpose, qual è Coopservice, nel varare un progetto di ripopolamento delle api da miele che entra, con la primavera 2023, nel suo secondo anno di vita.