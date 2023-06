Genova. L’Iren Genova Quinto annuncia il primo innesto per il prossimo campionato di serie A1: dalla Rari Nantes Savona arriva il mancino Federico Panerai.

Nato a Firenze, classe 1997, per lui si tratta di un ritorno: aveva già giocato con la calottina scudocrociata per due stagioni (2020/2021 e 2021/2022), per poi disputare lo scorso campionato nelle fila della Rari Nantes Savona, con la quale è arrivato a giocare una finale di Len Euro Cup. Adesso, il ritorno a Genova.

