Karting, Rosanna Marziano vicecampione italiana sulla pista di Rozzano

Ceriale. La pista Big Kart di Rozzano, in provincia di Milano, ha ospitato lo scorso weekend la finale nazionale RKC e la finale nazionale di karting. I migliori piloti di ogni regione d’Italia si sono dati battaglia suddivisi per peso in tre categorie (Light, Medium, Heavy), più la categoria riservata alle ragazze (Lady).

È proprio la categoria Lady che ha visto salire sul podio una pilota savonese: Rosanna Marziano. La cerialese, titolare di una autoscuola con sedi a Pietra Ligure, Loano e Ceriale, che in passato si è messa in luce anche in competizioni di caratura mondiale, si è classificata seconda, conquistando il titolo di vicecampione italiana 2023.

