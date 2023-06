La Fiera del bestiame di Struppa da tutto esaurito: oltre 3500 visitatori e 60 capi in mostra

Genova. Grande successo di pubblico per la fiera del bestiame che questo weekend ha animato le strade di Struppa. Sono state infatti oltre 3500 le persone che hanno fatto visita alla fiera, anche nella sua parte commerciale, soprattutto nella giornata di ieri, domenica 4 giugno. Alla fiera presenti 60 capi di bestiame tra mucche, cavalli, pecore, conigli, asini, pony e addirittura lama e puzzole. Grande partecipazione anche agli eventi musicali che hanno accompagnato la due giorni di Struppa.

“L’importante lavoro svolto quest’anno – dice l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – ha dato i suoi frutti e la grande presenza di pubblico ne è una prova. Abbiamo lavorato con il consigliere delegato alle Vallate Bevilacqua per far sì che i mondi commerciali e degli allevatori si legassero, creando un’occasione per metterli in rete, una rete che vogliamo sviluppare in altre zone cittadine. Curiosi da tutte le delegazioni genovesi hanno fatto visita a Struppa e alla Val Bisagno, scoprendone le particolarità e godendo di una due giorni ricca di eventi e di opportunità per conoscere meglio le realtà rurali che ci circondano, con particolare attenzione alla formazione e alla divulgazione per piccoli e meno piccoli. Il tutto grazie a una forte sinergia anche con il Municipio 4, che ringrazio, che ha arricchito con eventi e spettacoli la due giorni”.

