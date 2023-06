L’Arma dei Carabinieri festeggia i 209 anni di fondazione: consegnati gli encomi ai militari savonesi distintisi nell’assolvimento del dovere

Savona. Questo pomeriggio alle 18 in piazza del Brandale a Savona, tenuto dal comandante provinciale dei Carabinieri di Savona, colonnello Vincenzo Barbanera, si è celebrato il 209° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che dal 13 luglio 1814, data della sua fondazione, è immersa nel tessuto sociale italiano e ha vissuto tutte le vicende del Paese, sia in pace sia in guerra.

In Liguria, e quindi nella provincia di Savona, i Carabinieri giunsero nel 1814, con l’istituzione della stazione Carabinieri di Loano.

