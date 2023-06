Legambiente: “Rampi congeli variante Via Navonella”

“Ora che il sindaco Ponzanelli è stato rieletto si ripropone con forza il problema della variante di PRG per rendere edificabile la zona di Via Navonella a Sarzanello, un’area agricola tra le più integre, a due passi dai Bozi di Saudino e quindi dal Parco di Montemarcello/Magra/Vara. Il progetto prevede di fare tennis, padel, golf (con tutti gli edifici connessi a tali attività, ovviamente) in spregio all’attuale destinazione d’uso di un’area che mantiene una vocazione agricola (e di conseguenza ecologica), che solo da poco ha visto smettere la funzione produttiva, guarda caso proprio mentre si paventava una destinazione non più agricola. Anche in questo si vedono similitudini con Marinella, laddove il degrado è funzionale alla proposizione di progetti impattanti, più difficili da far “passare” con una tenuta agricola troppo bella ed efficiente…”. Si apre così l’intervento di Stefano Sarti, vicepresidente di Legambiente Liguria, e Alessandro Poletti, presidente del Circolo Valdimagra dell’associazione ambientalista.

“Noi ci chiediamo – proseguono da Legambiente -: dove è finito il promesso nuovo PUC a impatto di consumo di suolo zero? Quale coerenza ha attivare una variante che si basa su tutt’altri presupposti? Che discontinuità ci sarebbe con precedenti amministrazioni che hanno portato avanti a suon di varianti un Piano vecchio di 25 anni? Ora che si trasferiscano i volumi da una zona prevista dal PRG, a un’altra nello stesso PRG, agricola, non sa in questo caso di compensazione: quella di Via Navonella è una zona verde, con poche abitazioni, fino ad oggi tutelata dalla sua vocazione agricola, con un reticolo idrografico importante che afferisce ad aree protette come il fiume e i Bozi: insomma ci sono valori naturalistici e paesistici che non possono essere ignorati. Inoltre il tutto si riverbera anche in Via Camponesto, posta a valle e anche a rischio di una nuova viabilità troppo impattante, vista la natura e il profilo della zona. Che ci sia poi qualcuno che ha comprato terreni e voglia investire non è scusa valida: se qualcuno fa investimenti sbagliati, e lì lo sono, pensiamo sia giusto che se li ritrovi sul groppone. Quindi come Legambiente Valdimagra ci appelliamo al nuovo assessore all’Urbanistica, avv. Rampi, affinché congeli tale proposta di variante, in attesa che la nuova amministrazione Ponzanelli generi finalmente il nuovo PUC da tanti anni atteso, nel quale le giuste valutazioni paesistico – ambientali portino a fare chiarezza e a cancellare definitivamente tale anacronistico progetto”.

L’articolo Legambiente: “Rampi congeli variante Via Navonella” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com