Lo spareggio salvezza si giocherà a Udine. Domani l’ufficialità della Lega

Il destino dello Spezia si deciderà alla Dacia Arena. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sarebbe lo stato friulano ad aver vinto il ballottaggio con il Via del Mare di Lecce, il Mapei Stadium di Reggio Emilia e il Franchi di Firenze e dunque ospiterà lo spareggio salvezza tra le Aquile e l’Hellas Verona. Una scelta che scontenta il pubblico spezzino, che dovrà sobbarcarsi una lunga trasferta in uno stadio che sembra favorire l’assalto dei veronesi, a livello geografico molto più vicini al Friuli rispetto ai liguri. Out il Franchi, che ha già smontato le porte e smosso il campo per i lavori di miglioria già programmati, nella mattinata di oggi sembrava essere salita l’ipotesi Reggio Emilia, dove si disputeranno le finali del campionato Primavera venerdì, ma pare che nelle ultime ore il prefetto abbia dato risposta negativa e non abbia concesso il permesso per la gara. Domattina dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte della Lega, che non aveva preso in considerazione stadi di Serie B, non dotati di goal line technology.

In campo alle 20.45, la sfida si giocherà in gara secca. Nessun vantaggio per lo Spezia, che per scontri diretti si è classificato ‘sopra’ il Verona, nonostante la parità di punti, e in caso di pareggio nei novanta minuti la sfida si concluderà ai calci di rigore. Le Aquile torneranno così alla Dacia Arena, uno stadio che negli ultimi anni ha comunque portato fortuna: proprio ad Udine era arrivata la prima vittoria di sempre dello Spezia in Serie A, e sempre alla Dacia Arena lo Spezia di Thiago Motta strappò i tre punti che sancirono la matematica salvezza nello scorso campionato. In questa stagione, in Friuli è arrivata la prima di Leonardo Semplici in panchina, terminata 2-2 con uno Nzola in grande spolvero. Pochi giorni per fare tutto: predisporre il ticketing sul circuito che dovrebbe essere quello cui si affida la Lega di serie A e organizzare la trasferta con tutta una serie di problematiche legate sia alla distanza sia al reperimento dei convogli sia perché spezzini e veronesi potrebbero dover condividere buona parte del tragitto.

