Ospedale di Albenga, Ciangherotti (FI): “Il sindaco si è ammutolito e ora il Pd parla al posto suo”

Albenga. “Prima si autoproclama paladino dell’ospedale di Albenga, poi, ricevuto il contentino con la vicepresidenza della Provincia al Partito Democratico, Riccardo Tomatis si è completamente spento. Incalzato sul futuro del Santa Maria di Misericordia, il sindaco di Albenga tace e al suo posto fa replicare la sezione locale del PD. Come mai Tomatis non vuole metterci la faccia? Forse non sa cosa rispondere?”. Lo afferma il consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti commentando le parole della sezione ingauna del Partito Democratico.

“Questa risposta non interessa a nessuno – spiega Ciangherotti -. L’unico che dovrebbe dire qualcosa è il sindaco Tomatis, ma dopo il baratto avvenuto con la vicepresidenza della Provincia, e con la prossima apertura del punto di primo intervento h24 gestito dai suoi colleghi medici mutualisti, in Comune la sanità locale è diventato un argomento tabù. Così, sul futuro del nostro ospedale, è calato un clamoroso silenzio”.

» leggi tutto su www.ivg.it