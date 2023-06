Pesca/ Trofeo a Chiavari: vince Padovani, secondo Righi, terzo Cerisola

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

La terza prova del Trofeo Garbolino “La pesca in città” organizzato nel pomeriggio di domenica 4 giugno, da FIMA Chiavari, è stato un vero successo, principali attori i grossi muggini, che pur se difficili, hanno allietato la gara e richiamato tanto pubblico che transitava nel lungo fiume e alla foce Entella, per la passeggiata domenicale. Ma questa volta a far diventare la gara una vera festa è stata la presenza delle “giovani” leve provenienti dalla scuola di pesca FIMA e in aggiunta la partecipazione di “vecchie” glorie, tutti si sono divertiti, e questo è di primaria importanza per il Presidente, che ha messo la “ciliegina sulla torta” con le riprese Tv di Radio Torre l’emittente radiofonica che trasmette sul canale facebook e che manderà in onda il prossimo mercoledì.…..ma veniamo alla gara.

