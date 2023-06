Più copertura per la guardia medica e calendario strutturato degli studi medici a Monterosso

La Pubblica Assistenza “Croce Bianca” Monterosso al Mare Due importanti novità che miglioreranno l’accesso ai servizi medici per la comunità di Monterosso con il generoso contributo del Comune. Ad annunciarlo è la Pubblica assistenza Croce bianca del borgo rivierasco.

“La prima novità riguarda l’attivazione del Servizio di Guardia Medica presso gli Studi Medici del Palazzo Comunale – si legge in una nota -. A partire dal 1° Giugno, infatti, i cittadini e i visitatori potranno beneficiare di una consulenza medica immediata e di qualità, sia tramite contatto telefonico che attraverso visite ambulatoriali e domiciliari. Questo servizio di guardia medica sarà attivo durante l’orario diurno e nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi (come da calendario), per soddisfare le esigenze della comunità anche durante i periodi di forte affluenza turistica. La riorganizzazione dei servizi medici è stata guidata da un’analisi approfondita dei dati degli anni precedenti, che ha evidenziato una forte concentrazione delle prestazioni mediche durante l’orario diurno e nei giorni di maggiore afflusso turistico.

