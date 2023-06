Polemica sulla soppressione del mercato a Pietra Ligure: le minoranze chiedono convocazione Consiglio comunale

Pietra Ligure. “Innumerevoli proteste e lamentele per la soppressione del mercato ordinario, settimanale del sabato mattina, avvenuta il 3 giugno scorso, che ha causato molto malcontento e disagi ai cittadini, specie residenti. Soppressione che, per di più, sembra si erga a vero e proprio metodo, in quanto l’amministrazione De Vincenzi ne ha in programma un’altra nel corso del corrente mese e altre in futuro”.

L’affondo arriva dai gruppi di minoranza a Pietra Ligure che hanno formalizzato la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale per discutere della questione.

» leggi tutto su www.ivg.it