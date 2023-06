Ponte Morandi, la responsabile degli audit di Atlantia: “Berti mi disse di lasciar perdere il Polcevera che era già attentamente monitorato”

Genova. Concetta Testa lavora da 23 anni tra Autostrade e Atlantia. Nel 2016 era responsabile della Daud, Direzione Internal Audit di Atlantia, struttura che si occupava delle valutazioni circa il rispetto di procedure e leggi nelle attività delle società controllate. In quell’anno in particolare Testa aveva predisposto un audit (un controllo interno delle procedure seguite) per tre direzioni di tronco di Aspi, tra cui il primo tronco, quello genovese, da effettuarsi nell’anno successivo, il 2017.

Come si legge nel report finale di quel piano del 27 9 2017, l’obbiettivo dell’audit era quello di verificare “la coerenza della pianificazione annuale delle ispezioni rispetto alle previsioni normative e alle procedure interne, la tracciabilità dell’attività ispettiva svolta (schede di ispezione ed eventuale documentazione a supporto) e la coerenza rispetto alla pianificazione, la completezza e correttezza del flusso informativo relativo agli esiti delle attività ispettive verso le strutture centrali (report trimestrale), la pianificazione dei necessari interventi di manutenzione emersi a seguito delle ispezioni e le attività di formazione svolte dal personale addetto alle ispezioni”. Un controllo formale, insomma, che comprendeva anche una valutazione visiva di alcune opere, ma da un punto di vista esterno e non tecnico.

» leggi tutto su www.genova24.it