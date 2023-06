Problema tir ad Albisola, Scarone (M5S): “Dopo 4 anni di amministrazione Garbarini situazione non ancora risolta”

Albisola Superiore. “Che i mezzi pesanti in corso Mazzini ad Albisola Superiore siano un problema di sicurezza, di inquinamento ambientale per i cittadini è un fatto risaputo e contestualizzato ripetutamente dalla capogruppo M5S in consiglio comunale Stefania Scarone. Dopo 4 anni sono ancora nella via principale del centro di Albisola”.

A dirlo la stessa consigliera di minoranza, Stefania Scarone. “In questi 4 anni di amministrazione Garbarini e in quella precedente Orsi, in cui lo stesso Garbarini ha partecipato come vicesindaco e assessore, quello dei tir in corso Mazzini, con morti e feriti per incidenti, è sempre stato un problema a loro dire irrisolvibile – prosegue -. Nel programma presentato alle elezioni del 26 maggio 2019 dalla lista Garbarini, il problema del traffico pesante veniva presentato come un impegno ad un continuo dialogo con i Comuni vicini e le autorità competenti. Ebbene questo dialogo è continuato per ben 4 anni, ma i tir, dopo 4 anni, sono ancora nella via principale del centro di Albisola Superiore”.

