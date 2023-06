Processo Tirreno Power, il pm: “Dal 2004 al 2009 i soci si sono distribuiti utili per 428 milioni di euro privando la società di risorse”

Savona. “Dal 2004 al 2009 i soci si sono distribuiti utili per 428 milioni di euro privando la società di risorse“. Lo ha detto il pubblico ministero Elisa Milocco durante la requisitoria nell’ambito dell’inchiesta di Tirreno Power. E’ iniziata questa mattina la fase finale del processo che ha preso il via il 31 gennaio 2019. Sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario ventisei persone tra manager ed ex manager di Tirreno Power.

Nel mirino della procura l’atteggiamento dell’azienda, i mancati investimenti di Tirreno Power per limitare l’inquinamento, il posizionamento del sistema di monitoraggio delle emissioni sui camini della centrale.

» leggi tutto su www.genova24.it