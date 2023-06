Rapallo: elezioni 2024, Unione Popolare e Libera Rapallo si candideranno assieme

Da Unione Popolare e Libera Rapallo

Consapevoli che è giunto il momento di invertire rotta e di condurre Rapallo verso una

dimensione più vicina alle esigenze della propria cittadinanza, Unione Popolare e Libera Rapallo

uniscono le proprie forze per partecipare coese alle elezioni amministrative del 2024.

Con la promozione di un’unione di intenti tra queste due forze ci poniamo in contrasto con la

gestione della politica e del nostro territorio attuata dalle Amministrazioni comunali succedutesi

che, da molti anni ormai, non perseguono i veri interessi della collettività.

È nostra ferma convinzione che occorra garantire la partecipazione di tutte le voci presenti sul

territorio alla vita politica rapallese.

» leggi tutto su www.levantenews.it