Rapallo: iscrizione agli Albi di giudice popolare, i requisiti richiesti

Il Comune di Rapallo aggiorna gli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per essere iscriutti negli albi dei giudici popolari sia di Corte d’assise, sia di Corte di assise di appello.

Possono essere iscritti i cittdini-e in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10 L. 10/4/51, n. 287):

a) residenza nel Comune ;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino

iscrizioni nel Casellario Giudiziale)

e) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;

f) titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo per l’iscrizione nell’Albo di Giudice

Popolare di Corte di Assise;

g) titolo finale di scuola media superiore per l’iscrizione nell’Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise

di Appello

a presentare istanza per essere iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari di cui agli artt. 1 e 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio. L’incarico non può essere rifiutato se non per gravissimi

motivi.

Non possono essere chiamati ad esplicare le funzioni di giudice popolare (art. 12 L. 10/4/51, n. 287):

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine

giudiziario;

b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non

dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

