Rapallo: “Primo intervento, non è stata fatta neppure la richiesta di proroga”

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Oggi in II Commissione Sanità, auditi gli apicali delle Asl liguri. Confermato, purtroppo, che non è stata richiesta la deroga per il Punto di primo intervento dell’ospedale di Rapallo, cosa che invece è stata fatta per Albenga e Cairo Montenotte. Auspico, come ho dichiarato anche in Commissione, che a questo punto sia ampliata il più possibile l’attività della Casa di Comunità: al momento siamo ancora alla fase dei test che prevedono, nel plesso ospedaliero, un medico di medicina generale nella sola giornata di sabato”.

» leggi tutto su www.levantenews.it